İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı - Son Dakika
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3.Sayfa

İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

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Ekrem İmamoğlu'nun gittiği Le Meridien Hotel'in kameralarının kapatıldığı dönemde otel müdürlüğü yapan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Uğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

29.04.2025 21:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU GELDİĞİNDE KAMERA BANTLA KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi. Toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar kaydedildi.

OTEL MÜDÜRLERİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İmamoğlu'nun toplantılarında kullandığı Le Meridien Otel'in otel müdürü Sinan Udil ve Güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir."

İmamoğlu\'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, Osman Gündüz, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • 768107:
    boyle ulke yonetilmez caninizi sikan kerkesi alin iceriye nereye kadar 117 203 Yanıtla
    124y7899:
    akp nin karşına boş koltuk koysunlar ona oy vereceğim bu millet size sandık günü haddinizi bildirecek 14 19
    Alper Elma:
    sonuna kadar RTE 17 9
    Bayram :
    Canini sikanimi aldi savci??? Gerci siz ingilizle yenen baligida inkar ettiniz kamera görüntüleri cikana kadar… bu kameralar sizi bitirecek kasetci cehapeli sgrlar :) 16 8
    ercan aksu:
    sen niye dertleniyorsun müdür? 6 2
    Feyman80:
    Tam olarak haber bu. canini sıkan! 0 4
    EK6985EK:
    Dibine kadar 0 0
  • Kara kartal null:
    bir türlü bisey bulamiyorlar 91 154 Yanıtla
    Fatih mehmet yıldız:
    Ne bulsunlar daha? ne bulamıyorlar, çarşaf çarşaf belgeler, açık net görüntüler, itiraflar, şikayetler, tanıklar, ne istiyorsun çıkıp eko he çaldım desin yok inanmazsınız. çünkü trolsünüz 15 8
    Feyman80:
    daha ne bulunması gerek 12 5
    ercan aksu:
    bulmak için gözaltılar. sen niye dert ediyorsun. 8 2
    Alper Elma:
    safmisın sen daha ne istiyorsun itiraflarla göreceksin, sen hiç haberleri detaylı takip etmiyorsu 5 3
    Etirol Orhan:
    fatıh mehmet yıldız ısme bak hızaya gel sızın zıhnıyette ellerı semaya acınca af mı oluyor hesap sorulmuyormu onu de bana gereksız oksıjen sarfıyatı 0 0
  • Davut Kochan:
    şimdi.cikar ortaya kimle görüştüğü sen yandın Ekrem 129 64 Yanıtla
  • Osman A:
    Silkelemeye devam. 146 37 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    hepsi suç ortağı vurun kelepçeyi 128 48 Yanıtla
  • Hakan1421:
    İstanbul İstanbul olalı böyle hırsızlık görmedi, hırsız hırsız olalı böyle itibar görmedi, Adalet varsa bunların hepsi ettiğini bulur inşallah 132 36 Yanıtla
  • engin7976744:
    Şovmen, şarlatan Papazoğlu, neden Belediye yerine 5 yıldızlı otellerde gizli toplantılar yapıyor, kameraları kapatıyor. Bu yüzsüz hırsız İstanbul a ne hizmet yaptı. 5 tanesini sayın kutlarım sizi... 120 36 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Otelin aşçısınada gözaltı kararı alın öğle yemeğini biraz tuzsuz yapmış :) Seninleyiz Büyük Başkan Ekrem İMAMOĞLU 50 82 Yanıtla
    Ponçik Pamuk:
    Helal ..sonuna kadar Ekrem İmamoğlu 3 11
    ercan aksu:
    işi sulandırma trol. para da vermezler sana. 7 0
    zcf795f8r9:
    G….mü yandı ali 3 1
  • 240778Fe:
    Memlekette herşeye inanan işlenmemiş beyine sahip bir kitle var. Aynı beyin koyunlarda da bulunuyor ?? 63 26 Yanıtla
    ercan aksu:
    ee. sonuç ne şimdi? 1 0
  • Serkan Güngör:
    e adami koca mit koca teskilat izliyor yok bali yedi yok o yapti bu yapti.. ne yapsaydi yani kendi mahremini korumasa miydi.. hatta var arsivlerde İnce nin yasadigi konut onundeki sivil ekiplere cami tiklatip be yapiyorsunuz burada vs diye cikismasi .. ozel kalem muduru kizcagiza sorulan sorular vs arastirin bakin.. komikten komik haller ya.. ama iste ne denir gucu olan kurallari belirliyor ve hep boyle idi.. degisince iktidar bu kez yeni bir rovans baslar.. bizim kafamiz boyle. rovans kulturu hep 24 45 Yanıtla
    ercan aksu:
    eminim ki bedavadan trollük yapıyorsun ? sana da para vermez bunlar. 3 0
  • M ALİ:
    Ara ara ortada suç bulamadılar. 27 40 Yanıtla
    ercan aksu:
    izle işte işin ne. 2 0
  • Abdullah Gur:
    temiz eller operasyonu TC Adalet i ne güveniyorum herkes güvensin kim makamını kullanarak hak etmediği ni kendine hak görüp çalarsa rabbim onu onlara yetirmeği nasip etmesin 31 10 Yanıtla
  • kaan3616:
    ne İmamoğlu Muş yaktı kaç kişiyi ihtirası ugruna 21 13 Yanıtla
  • Oooo:
    Oteli hızlıca tutun bir yere kaçmasın 24 9 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Bu ülkede bu hassasiyet DHKP-C ve PKK'da olsaydı bir tane şehit vermezdik.... 20 12 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    Kanun dışı yapılan herşey soruşturulsun hukuka kanunlara uygun şekilde gereken yapılsın. 24 3 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Savcılar savcılar ah ahhh ne diyimki anlamışlardır 10 11 Yanıtla
  • Osman Karaduman:
    burada yazann skp trollerinde goruluyorki kel kafaya sürülecek akıl yok ben görüntü alınmasını istemiyorsam kameralara izin vermem kamusal alanmı ki otel naklen yayım yapılacak olur iktidar kapalı kapılar ardında halkı üzecek kararlar alsın su sizmasin muhalefete olur olmaz kayıtlarla şantaj yapacak malzeme çıksın oh ne ala acep reis kimbilir kaç kere tokezledi kaç kez düştü ben bunları bilmek durumunda değilim ki kişisel verileri koruma kanunu niye çıkarıldı bu iç işleri bakanı bile karşı cikiyor 10 2 Yanıtla
  • Kadir Palut:
    bu adamı hâlâ tutanlara yazıklar olsun.. yahu adam dünyaları götürmüş. kabul edin ve bu suça ahirette ortak olmayın. bile bile hırsızı kollayanlara hakkımız ahirette sorulsun inşallah . nokta.. 7 4 Yanıtla
  • Mesut Kerimgiller:
    Yazik ki uazik 4 4 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ:
    yarın sabah oteli yapan kişiler göz altına alınır yazın bunu bi kenara :) 2 5 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    Ekrem İmamoğlu temiz diyemiyoruz niye gerçekten kirlimi acaba.. 3 2 Yanıtla
  • Memnune APAK:
    burası Akp trolleri tarafından işgal edilmiş. Yalaka troller ne yaparsanız yapın her şey çok güzel olacak. ergenekon ve balyoz yöntemleri ile bu kez başaramıyacaksınız. 0 1 Yanıtla
  • subutay baybars:
    Bir işinde doğru olmazmı be adam istanbulu sel götürür balıkçıda keyif çatarsın kar yağar kar tatiline gidersin her kesin çalıp didindiği ünv sınavlarında sen emek etmeden babam zengin diye kıbrısa git orada ası sanı belli olmayan ünvden yatay geçişle ing eğitim yapan iştlemeye geç you know who i am den başka inglizce bilme sonrada tarihi şan ve şerefle dolu bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya çalış olacak şey deil seni öne çıkaranların aklına şaşmak lazım ancak şuankş beyfendide ekonomistim dedi ekonomiyi ahlakı sosyal düzeni yerle bir bir etti bu ülekenin başına bela olmayın kardeşim 0 0 Yanıtla
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