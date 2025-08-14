Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu öne sürülen İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de yolsuzluklara karıştığı iddiasına yönelik gözaltına alınan İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarından oluşan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren 13 şüpheliden 8'i 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklama' talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet' suçlarından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliye ise yurt dışına çıkış yasağı suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandı.