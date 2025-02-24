Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi 5 Mart'a Kadar Bekleniyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi 5 Mart'a Kadar Bekleniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin en geç 5 Mart'a kadar alınması bekleniyor.

24.02.2025 22:57
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Ekrem İmamoğlu'nun 5 Mart'a kadar ifade vermesi bekleniyor

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun 5 Mart'a kadar ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan Savcılığa ifade vermek üzere 26 Şubat tarihinde çağrılmıştı. Konuya ilişkin İmamoğlu'nun önceden planlamış olduğu kamu görevi nedeniyle o tarihte ifade vermeye gelemeyeceği öğrenildi. İmamoğlu'nun en geç 5 Mart'a kadar ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi 5 Mart'a Kadar Bekleniyor - Son Dakika

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