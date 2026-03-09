'Ekrem İmamoğlu suç örgütü' davasında ara karar

'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşması bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme, ara kararında sanık avukatlarının reddi hakim talebini reddetti. Ara kararın ardından sanık kürsüsünde konuşan Ekrem İmamoğlu'na duruşma savcısı "O elini indir" şeklinde tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak, 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulunurken, mahkeme reddi hakim taleplerinin reddine hükmetti.

Duruşmanın yarın saat 10.00'a ertelendiği duyurulduğu sırada sanık kürsüsüne yürüyerek konuşan Ekrem İmamoğlu, "Sizin karar verirken nasıl işaret yaptığınızı gördüm. Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Bana söz hakkı vermek zorundasınız. Söz hakkı verirseniz siz rahatlarsınız. Yoksa millet huzurunda hakimlik yapamazsınız" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sanığı dışarı alalım" dedi. Ekrem İmamoğlu da, "Yazık ediyorsunuz. Sizi uyarıyorum. Siz 86 milyon insanın yükünü taşıyabilir misiniz? Hesabını vereceksiniz" şeklinde konuştu. Bunun üzerine duruşma savcısı "O elini indir" dedi. İmamoğlu ise cevap olarak, "Biraz mertliği varsa bu insanları bırakır tek başıma benimle mücadele eder. Yazıktır bu millete, yazıktır bu memlekete. Burada kişi başına 2-3 jandarma düşüyor. Böyle bir şey olamaz" şeklinde konuştu. İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar, ardından jandarma eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar görenler', 16 kişi 'müşteki', 5 kişi 'müşteki-şüpheli' ve Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak aktarılmıştı. İddianamede İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Orman Kanununa muhalefet' ve 'Maden Kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan hazırlanan iddianamede toplam kamu zararının suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu da aktarılmıştı. - İSTANBUL