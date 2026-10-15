Ekrem İmamoğlu savunma yaptı, Bakırköy Başsavcılığı hakaretten soruşturma başlattı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu savunma yaptı, Bakırköy Başsavcılığı hakaretten soruşturma başlattı

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Tutuklu Ekrem İmamoğlu, 'örgüt lideri' olarak yargılandığı davada savunma yaptı. Savunmasında yargı mensuplarını hedef alan ifadeler nedeniyle Bakırköy Başsavcılığı 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı; duruşma yarına ertelendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası kapsamında tutuklu yargılanan ve iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun savunmasında kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 35. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu savunmasında "Bir önceki 5 yılda 5 kez Sayıştay denetimi gören iştirakler bizim dönemimizde 82 kez Sayıştay görmüştür. Daha önce savcılık soruşturmaları sıfırken, bu 5 yıl içerisinde 26 kez savcılık soruşturması yaşanmıştır. Totalde 147 kez tüm kurum denetlendi, teftiş edildi. Bundan da hiç şikayet etmedik. Öf demedik. Bir tek yerde bizim şikayetimizi bulamazsınız" dedi. İmamoğlu bu denetimlerde kamu zararının tespit edilemediğini de savundu.

İmamoğlu savunmasının devamında ortada bir suç örgütü olmadığını söyleyerek, Cebeci Maden Sahası'na yapılan kaçak hafriyat dökümleri hakkında konuştu. Sanık İmamoğlu, maden ruhsatı izninin ve döküm izninin İBB tarafından verilmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. İmamoğlu savunmasında 155 eylemin 69'unun rüşvet ve irtikap suçundan oluştuğunu belirterek, "Rüşvet dediler, peki kimin cebine para girdi, kim zenginleşti? Yok. Hangi para, hangi hesaba gitti? Yok. Kreş var, okul var, cami var, yurt var, spor tesisi var, otopark var, cemevi var, kamu binası var, restore edilen tarihi yapılar var, parklar var, eski tarihi yapılar var. Hepsi İstanbul halkına kalır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun savunmasında kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Duruşma Ekrem İmamoğlu'nun savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğluPolitika3. SayfaGüncelYargıKamuSon Dakika

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