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El freni çekilmesi unutulan araç baraja düştü

Kıyıdan 30 metre uzaklıkta 22 metre derinlikte bulunan araç, halatlara bağlanıp vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı

ISPARTA - Isparta'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç baraja düştü. Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından kıyıdan 30 metre ileride bulunan araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Isparta'nın Yalvaç İlçesinde bulunan Mısırlı Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmak için gelen Zülkefil Y. 32 YD 393 plakalı hafif ticari aracının el frenini çekmeyi unuttu. Aracının baraja doğru ilerlediğini gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra gözden kaybolan araç ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu kıyıdan 30 metre ileride ve 22 metre derinlikte bulundu. Halatlarla bağlanan araç vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı.