El freni çekilmeyen araç bahçe duvarından aşağı uçtu - Son Dakika
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El freni çekilmeyen araç bahçe duvarından aşağı uçtu

El freni çekilmeyen araç bahçe duvarından aşağı uçtu

Erzurum'da kış aylarında donmadan dolayı araçlarının el frenini çekemeyen bir vatandaşın park ettiği araç, yokuş aşağı hareket ederek apartmanın bahçe duvarından düştü. Feci bir kazanın önüne geçen olayda, araçta kimsenin olmaması şans eseri can kaybına yol açmadı. Erzurum'da düşen hava sıcaklıkları nedeniyle el frenleri çekilmeyen araçlar, benzeri kazaların yaşanmasına sebep oluyor.

13.02.2024 22:42  Güncelleme: 23:08
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El freni çekilmeyen araç bahçe duvarından aşağı uçtu

ERZURUM - Erzurum'da kış aylarında donmadan dolayı araçlarının el frenini çekemeyen vatandaşlar zaman zaman istenmeyen kazaları yaşıyor.

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bir vatandaş park ettiği aracının el frenini soğuk havadan dolayı çekemedi. Bir süre sonra yokuş aşağı hareket eden araç yolun karşısındaki apartmanın bahçe duvarından düştü. Yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düşen araçta kimsenin olmaması feci bir kazanın da önüne geçti. Erzurum'da özellikle eksilerin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle balataların yapışmaması için araçlarda el frenleri çekilmiyor. Bu da benzeri kazaları beraberinde getiriyor. Bahçe duvarına uçan araç daha sonra vinçle yerinden çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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