El Frenini Unutan Sürücü Koştu, Kaza Kaçınılmaz Oldu

El frenini çekmeyi unuttuğu aracının peşinden koştu, kazaya engel olamadı: O anlar kamerada

-Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, son koşuşa rağmen otobüsle çarpıştı

HATAY - Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, ana yola çıkarak halk otobüsüyle çarpıştı. El frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobilin arkasında koştuğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında yaşandı. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonuna aracın park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün markette olduğu esnada hareket etmeye başlayan otomobil, hızla yola doğru çıktı. An be an kameraya yansıyan olayda otomobil, seyir halindeki halk otobüsüyle çarpıştı. El freninin çekilmediği otomobilin ana yola gittiği ve sürücüsünün aracını yakalamaya çalıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde ve otobüste maddi hasar oluştu.

"Kafamı kaldırdığımda araba ana yola doğru gidiyordu ve halk otobüsüyle çarpıştı"

Bağrışlar sonrası aracın otobüsle çarpıştığını anlatan Bedirhan Eskiocak, "Su almak için petrole geldim. Köşede bir yerde oturdum. Bir otomobil benzin almaya geldi. Aracın şoförü bir şeyler almak için markete gitti. Sonra araba gidiyor diye bağırışlar duydum. Kafamı kaldırdığımda araba ana yola doğru gidiyordu. Ana yola gelen araba ile otobüs çarpıştı. Aracın önü pert oldu sonrada çekici gelip aracı aldı" ifadelerini kullandı.