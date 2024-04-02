Elazığ Belediyesi Kullanılmış Giysi Kumbarası Tahrip Edildi

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Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Elazığ Belediyesi tarafından kullanılmayan pantolon, ayakkabı, kemer, çanta, nevresim, pelüş oyuncak ve benzeri ürünlerin biriktirildiği ve toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olmayanlar iplik firmalarında değerlendirilerek geri dönüşüm sürecine katkı sağlanıp hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılan kullanılmış giysi kumbarası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Ataşehir Mahallesi kanal boyundaki giysi kumbarası kimliği belirsiz kişiler tarafından kilitleri kırıldı, içindeki kumaşlar yerlere saçıldı ve kapakları ezildi.

Olayın aydınlatılması için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ