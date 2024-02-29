Elazığ Belediyesi Resmi Aracın Amacı Dışında Kullanıldığını Açıkladı - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Resmi Aracın Amacı Dışında Kullanıldığını Açıkladı

Elazığ Belediyesi Resmi Aracın Amacı Dışında Kullanıldığını Açıkladı

Elazığ Belediyesi, belediyeye ait resmi aracın amacı dışında kullanıldığının tespit edildiğini ve ilgili personele yönelik idari ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

29.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
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Elazığ Belediyesi, belediyeye ait resmi aracın amacı dışında kullanıldığının tespit edildiğini ve ilgili personele yönelik idari ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "29.02.2024 tarihinde Elazığ Belediyesi'ne ait resmi bir aracın amacı dışında kullanıldığı, vatandaşlarımız tarafından gelen ihbar telefonları neticesinde tespit edilmiştir. Konu ile alakalı personele yönelik idari ve yasal işlem başlatılmış olup, konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ Belediyesi Resmi Aracın Amacı Dışında Kullanıldığını Açıkladı - Son Dakika

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