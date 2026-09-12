Elazığ\'da 10 noktada motosiklet denetimi yapıldı, kask ve koruyucu ekipman uyarısı verildi

Elazığ'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde oluşturduğu 10 uygulama noktasında motosiklet sürücülerini denetledi.

Son dönemde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında meydana gelen artışlar üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamdan kent genelinde 10 farklı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamalarda motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak sorgulanırken kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Çalışma kapsamında motosiklet sürücülerine; güvenli motosiklet kullanımı, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi, genel trafik kurallarına uyulması, hız kurallarına riayet edilmesi gibi konularda broşürler dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen faaliyet ile motosiklet sürücülerinin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, güvenli sürüş alışkanlıklarının geliştirilmesi ve motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.