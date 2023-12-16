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Elazığ'da 10 yıl 20 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 10 yıl 20 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı. Zanlının adliyeye sevk edilerek tutuklandığı bildirildi.

Elazığ\'da 10 yıl 20 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı
16.12.2023 - 14:30,
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Elazığda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan E.K.'nın Elazığda olduğu bilgisine ulaşıldı. Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı yakalanarak gözaltın alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Elazığ, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 10 yıl 20 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı - Son Dakika
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