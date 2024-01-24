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Elazığ'da 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ\'da 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
24.01.2024 - 13:09,
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken bir şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik dün çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Diyarbakır'dan Elazığ'a gelmekte olan bir şüpheli şahsın bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika


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