Elazığ'da 247 Olay, 240 Gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da 247 Olay, 240 Gözaltı

Elazığ\'da 247 Olay, 240 Gözaltı
07.07.2025 14:40
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Elazığ'da son bir haftada 247 olay yaşandı, 240 kişi gözaltına alındı. 41 trafik kazasında 5 ölü.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 247 olayla ilgili 240 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği, 30 Haziran ile 6 Temmuz arasında meydana gelen olaylar ile güvenlik güçlerinin çalışmalarını paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde 263 olay meydana gelirken, 244 kişi yakalandı, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Asayiş uygulamalarında 70 bin 940 şahıs ve 38 bin 397 araç kontrol edildi. Araması olan 378 şahıs yakalanırken, 26 şahıs tutuklandı. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 625'ine ceza kesilirken, 216 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda 4 adet tabanca, 120 adet fişek, 3 adet kesici alet, 2 adet tüfek, 9 bin dal dolu sigara, 10 kilogram tütün, 1 adet hassas terazi, 1 adet dedektör, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 66 bin adet makaron, 95 paket sigara, 17 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara kiti, 26 kilogram nargile tütünü, 8 adet cep telefonu, 12 adet emtia, 1 adet sigara sarma makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 1,306 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 513 gram kannabinoid, 8 adet uyuşturucu hap, 22 adet sentetik ecza, 1.265 gram bonzai, 1 gram bonzai hammadesi, 345 adet kök kenevir, 23 gram kenevir tohumu ve 95 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 41 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken 76 kişi de yaralandı. Bu süre zarfında kaybolan 10 kişi ve bir bisiklet de bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Asayiş, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 247 Olay, 240 Gözaltı - Son Dakika

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