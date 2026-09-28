Elazığ\'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Elazığ'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da Sürsürü Mahallesi Yarenler Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Elazığ'da bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Sürsürü Mahallesi Yarenler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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