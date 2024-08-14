Elazığ'da 3 şüpheli, park halindeki motosikleti kucaklayıp böyle çaldı - Son Dakika
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Elazığ'da 3 şüpheli, park halindeki motosikleti kucaklayıp böyle çaldı

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Elazığ'da kimliği tespit edilemeyen 3 şüpheli, park halindeki otomobili kucaklarında taşıyarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

14.08.2024 11:32
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Elazığ'da 3 şüpheli, park halindeki motosikleti kucaklayıp böyle çaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da kimliği tespit edilemeyen 3 şüpheli, park halindeki otomobili kucaklarında taşıyarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabaha karşı Aksaray Mahallesi Hacı İsmail Al Sokak'ta bunun bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen 3 şüpheli, apartmanın önünde park halinde olan motosikleti fark etti. Etrafı kolaçan eden şüpheliler, apartmanın önünde park edilmiş şekilde bırakılan motosikleti önce çalıştırmaya çalıştı. Başarısız olan şüpheliler, motosikleti kucaklayarak olay yerinden kaçtı. Sabah uyandığında park ettiği motosikleti yerinde göremeyen vatandaş, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, motoru çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 3 şüpheli, park halindeki motosikleti kucaklayıp böyle çaldı - Son Dakika

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