Elazığ\'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Elazığ'da 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içerisinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ