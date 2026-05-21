Elazığ\'da 17 yaşındaki kız balkondan düşerek hayatını kaybetti

Elazığ'da 5. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kültür Mahallesi Şehit Çavuş Hakkı Demir Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düşen 17 yaşındaki Elif Bal, ağır yaralandı. Ağır yaralanan genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 yaşındaki genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ