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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında sağlam bina zarar gördü - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında sağlam bina zarar gördü

Elazığ'da 6 Şubat depremleri sonucunda ağır hasar alan binaların yıkımı devam ederken, yıkım sırasında sağlam bir bina zarar gördü. Rızaiye Mahallesi Dinç Sokak'ta bulunan ağır hasarlı bina yıkılırken, yanında bulunan sağlam binanın duvarı yıkıldı. Bina sakinleri, yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Elazığ\'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında sağlam bina zarar gördü
30.12.2023 - 12:08,
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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam bina zarar gördü.

Elazığ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım sebebiyle birçok cadde ulaşıma kapanırken, ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında hasarsız binalar da zarar görebiliyor. Bu çerçevede Rızaiye Mahallesi Dinç Sokak'ta ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam bina zarar gördü. Sağlam binadaki bir evin duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elazığ, Yıkım, Deprem, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında sağlam bina zarar gördü - Son Dakika


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