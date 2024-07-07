Elazığ\'da Ahıra Giren Kişi Yılan Sokması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

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Elazığ'da ahıra giren bir kişi yılanın sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay Muratcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kullanılmayan ahıra giren M.G'yi (16) boruların arasından çıkan yılan soktu. Ev sakinlerinin durumu öğrenmesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından M.G'yi ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.

M.G'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ