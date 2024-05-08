Elazığ'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Maddi Hasarlı Kazalara Yol Açtı - Son Dakika
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Elazığ'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Maddi Hasarlı Kazalara Yol Açtı

Elazığ\'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Maddi Hasarlı Kazalara Yol Açtı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde aniden başlayan dolu yağışı, birçok noktada dolu birikintilerine neden oldu. Bu durum, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve maddi hasarlı kazalara yol açtı. Bazı sürücüler ise dolu yağışının bitmesini beklemek için araçlarını yol kenarına çekti.

08.05.2024 10:34
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Elazığ'da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde aniden dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrası birçok noktada dolu birikintileri oluştu. Seyir halindeki bazı araçlar, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bazı sürücüler ise yol kenarlarına araçlarını çekerek dolu yağışının bitmesini bekledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Maddi Hasarlı Kazalara Yol Açtı - Son Dakika

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