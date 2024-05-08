Elazığ\'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Maddi Hasarlı Kazalara Yol Açtı

Elazığ'da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde aniden dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrası birçok noktada dolu birikintileri oluştu. Seyir halindeki bazı araçlar, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bazı sürücüler ise yol kenarlarına araçlarını çekerek dolu yağışının bitmesini bekledi. - ELAZIĞ
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