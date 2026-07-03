Elazığ\'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde arazide çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice'ye bağlı Güney köyde henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 arasöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 25 personel yangın bölgesine sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ