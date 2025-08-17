Elazığ\'da Asansörde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Elazığ'da asansörde kalan aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik aile asansörde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 3'ü çocuk 5 kişi, ekiplerin müdahalesi ile asansörden çıkartıldı. - ELAZIĞ
