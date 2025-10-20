Elazığ'da Asayiş Olayları: 260 Vaka, 18 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Elazığ'da Asayiş Olayları: 260 Vaka, 18 Tutuklama

Elazığ\'da Asayiş Olayları: 260 Vaka, 18 Tutuklama
20.10.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir haftada 260 asayiş olayı yaşandı; 259 kişi yakalanırken 18'i tutuklandı.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 260 asayiş olayında, 259 kişi yakalanırken 18 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 12-19 Ekim 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 260 olayda 259 kişi yakalanırken, 18 kişi tutuklandı. Aranması olan 51 şahısta yakalanırken 20'si tutuklandı. Çalışmalarda 60 bin 289 şahıs ve 24 bin 694 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 binine cezai işlem uygulanırken 269 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde 34 adet trafik kazasında 46 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda; 8 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek, 102 adet fişek/kartuş, 4 adet kesici alet, 150,85 gram esrar, 11 gram kubar esrar, 12,99 gram metamfetamin, 391,91 gram bonzai, 0,79 gram bonzai ham maddesi, 2.841 adet sentetik ecza ve ecstasy, 21,2 gr kannabinoit ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak olarak; 3 adet cep telefonu, 17 bin 800 adet makaron, 551 paket sigara ve 4 adet tütün dolum makinesi, 34 adet elektronik sigara, 199 adet bandrol, 180 litre benzin ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Öte yandan kayıp olarak aranan 8 kişinin bulunduğu ve hırsızlık kaydı ile 4 motosikletin ele geçirildi bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

trafik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Olayları: 260 Vaka, 18 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:09:07. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Olayları: 260 Vaka, 18 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.