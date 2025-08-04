Elazığ\'da Asayiş Olaylarında 262 Gözaltı

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 263 asayiş olayında, 262 kişi yakalanırken 10 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, son bir haftada meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir haftada 263 olay meydana gelirken 262 şahıs yakalandı. 10 şahsın tutuklandığı, 12 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalarda 59 bin 494 şahıs ve 32 bin 767 araç denetlendi. Kontrol edilen 11 bin 62 araçtan, 3 bin 62'sine cezai işlem uygulanırken 172 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda 9 adet tabanca, 6 adet tüfek, 479 adet fişek, 7 adet kesici alet, 7,13 gram esrar, 1,090 gram kubar esrar, 26,6 gram snus, 5,4 gram metamfetamin, 117,68 gram bonzai, 1,49 gram bonzai hammaddesi, 214 adet sentetik ecza ve extacy, 484 kök kenevir, 139,8 gram kannabinoit maddesi ve 51 bin 800 lira para ele geçirildi. Kaçak olarak, 8 adet cep telefonu, 835 emtia malzemesi ele geçirildi. Kent genelinde 42 adet trafik kazasında 85 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti. - ELAZIĞ