Elazığ'da Asayiş Olaylarında 262 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Elazığ'da Asayiş Olaylarında 262 Gözaltı

Elazığ\'da Asayiş Olaylarında 262 Gözaltı
04.08.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da son bir haftada 263 asayiş olayı gerçekleşti, 262 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 263 asayiş olayında, 262 kişi yakalanırken 10 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, son bir haftada meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir haftada 263 olay meydana gelirken 262 şahıs yakalandı. 10 şahsın tutuklandığı, 12 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalarda 59 bin 494 şahıs ve 32 bin 767 araç denetlendi. Kontrol edilen 11 bin 62 araçtan, 3 bin 62'sine cezai işlem uygulanırken 172 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda 9 adet tabanca, 6 adet tüfek, 479 adet fişek, 7 adet kesici alet, 7,13 gram esrar, 1,090 gram kubar esrar, 26,6 gram snus, 5,4 gram metamfetamin, 117,68 gram bonzai, 1,49 gram bonzai hammaddesi, 214 adet sentetik ecza ve extacy, 484 kök kenevir, 139,8 gram kannabinoit maddesi ve 51 bin 800 lira para ele geçirildi. Kaçak olarak, 8 adet cep telefonu, 835 emtia malzemesi ele geçirildi. Kent genelinde 42 adet trafik kazasında 85 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Olaylarında 262 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
18:05
Fenerbahçe’den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
Fenerbahçe'den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
17:54
Arda Turan ilk maçında hata yapmadı
Arda Turan ilk maçında hata yapmadı
17:49
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
17:38
Nelson Semedo: Burası Türkiye’nin en büyük kulübü
Nelson Semedo: Burası Türkiye'nin en büyük kulübü
17:28
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ’’Yola devam’’ dedi
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 13:21:21. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Olaylarında 262 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.