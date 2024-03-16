Elazığ'da asayiş uygulamalarında 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ\'da asayiş uygulamalarında 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yapılan üst ve araç aramalarında 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 93 adet fişek, 4 adet tüfek ve 22 adet kartuş, 3 adet kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

16.03.2024 14:10
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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 14 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 93 adet fişek, 4 adet tüfek ve 22 adet kartuş, 3 adet kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da asayiş uygulamalarında 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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