Elazığ'da çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakale köyündeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan köy sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?