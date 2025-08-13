Elazığ\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakale köyündeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan köy sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ