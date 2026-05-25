Elazığ'da Bayram Güvenliği İçin 1170 Personel Görevde
Elazığ'da Bayram Güvenliği İçin 1170 Personel Görevde

25.05.2026 12:53
Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi 122 noktada 1170 personel ve dron ile güvenlik tedbirleri alınacak.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için il genelinde 122 uygulama noktasında bin 170 personelin görev yapacağını açıkladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kurban Bayramı tedbirleri ile 2026 yılının ilk 4 ayına ait asayiş ve denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik 2. Kat Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, toplam 5 bin 353 emniyet ve jandarma personeliyle kent genelinde 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Hatipoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınacak yoğun güvenlik tedbirlerini açıkladı ve 2026 yılının ilk 4 ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

"Bayramda bin 170 personel ve 7 dron görev yapacak"

Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve esenlik içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm ekiplerin sahada olacağını belirten Vali Hatipoğlu, "Kolluk kuvvetlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmakta, toplam 5 bin 353 emniyet ve jandarma personelimizle güvenliği sağlama hususunda gayretle çalışmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılının ilk 4 ayına ait asayiş suçları alanında aranan şahısların yakalanmasına dönük yaptığımız çalışmalarda, 5 yıldan az cezası olan 471 kişi, 5 ile 10 yıl cezası olan 80 kişi, 10 yıldan fazla cezası olan 48 kişi olmak üzere toplam 599 kişi yakalanmış ve cezaevlerine gönderilmiştir. Ayrıca, ifadeye dönük aranan bin 37 şahsa da işlem yapılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, evden hırsızlıkta yüzde 25, iş yerinden, konuttan hırsızlıkta yüzde 17, oto hırsızlığında yüzde 22, otodan hırsızlıkta yüzde 43, motosiklet hırsızlığında yüzde 29, yağma yani gasp suçunda yüzde 23, dolandırıcılık suçunda yüzde 14 azalma görülmüştür" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınacak yoğun güvenlik tedbirlerini açıklayan Vali Hatipoğlu, "Kurban Bayramı'na da yaklaştık, 2 gün sonra bayramı idrak edeceğiz ve bu vesileyle halkımızın ve aziz Elazığlı hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Makam tacirleri arasında Kurban Bayramı tatilini vatandaşlarımızın huzur, güven ve esenlik içerisinde geçirmelerini sağlamak, genel güvenlik ve asayişin korunması amacıyla şu an itibariyle ekiplerimiz sahada var güçleriyle yer almaktadır. Bayram süresince il genelinde 122 uygulama noktası oluşturulmuş olup, 881 genel asayiş personeli ve 289 trafik personeli olmak üzere toplam bin 170 personelimiz bayram süresince yani her an hazır olacaklar, emniyetimiz ve jandarmamız sürekli olarak görevinin başında bulunacaktır. Bu çalışmalarda sahada 130 genel asayiş ekip otumuz, 50 trafik ekip otumuz, 11 motosikletli asayiş timimiz, 9 motosikletli trafik ekibimiz, 7 dron ve 5 dedektör köpek ile faaliyetlerimiz sürekli olarak devam edecektir. Hem yol kontrol uygulamalarımızda hem şehir içi ve il içindeki devriyelerimizde huzur ve güvenliği sağlamak için büyük bir azimle çalışmaktayız. Ayrıca şehirler arası yollar, şehir merkezi, alışveriş alanları, kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim ve kontroller artırılmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz bayram süresince aralıksız olarak devam edecek olup, aziz vatandaşlarımızın da trafik kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın kurban kesim işlemlerinde belirlenen alanlarda bu işlemi gerçekleştirmeleri, çevre temizliği ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri ve herhangi bir olumsuzluk durumunda ilgili kurumlarımıza ivedilikle bilgi vermeleri huzurlu bir bayram geçirmemiz açısından büyük bir önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

