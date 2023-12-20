Elazığ\'da belediye otobüs durağının camları kırıldı

Elazığ'da şehir magandaları belediyeye ait otobüs durağının camlarını kırdı.

Olay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan durağın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Gece geç saatlerde meydana geldiği tahmin edilen olayı gerçekleştiren şahısların bulunması için çalışma başlatılırken, Elazığ Belediyesi ekipleri de duraklarının camlarını yenilemek için çalışma başlattı. - ELAZIĞ