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Elazığ'da belediye otobüs durağının camları kırıldı - Son Dakika
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Elazığ'da belediye otobüs durağının camları kırıldı

Elazığ'da bulunan bir belediye otobüs durağının camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Olayın gerçekleştiği gece geç saatlerde meydana geldiği tahmin ediliyor. Elazığ Belediyesi ekipleri, durakların camlarını yenilemek için çalışma başlattı.

Elazığ\'da belediye otobüs durağının camları kırıldı
20.12.2023 - 13:20,
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Elazığ'da şehir magandaları belediyeye ait otobüs durağının camlarını kırdı.

Olay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan durağın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Gece geç saatlerde meydana geldiği tahmin edilen olayı gerçekleştiren şahısların bulunması için çalışma başlatılırken, Elazığ Belediyesi ekipleri de duraklarının camlarını yenilemek için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da belediye otobüs durağının camları kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da belediye otobüs durağının camları kırıldı - Son Dakika
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