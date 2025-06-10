Elazığ\'da Bina Çatısında Yangın

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Nailbey Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ