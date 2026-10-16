Elazığ\'da bir binanın çatısında 3 kişi güvenlik önlemi almadan kiremit değiştirdi

Elazığ'da bir binanın çatısında 3 kişi güvenlik önlemi almadan kiremit değiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da bir binanın çatısında tadilat yapan 3 kişi, metrelerce yükseklikte emniyet kemeri gibi hiçbir koruyucu ekipman kullanmadı. Yüksekten düşme riskine rağmen süren çalışmanın tehlikeli anları kameralara yansıdı.
Elazığ'da 7 katlı bir binanın çatısında kiremit değiştiren 3 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Metrelerce yükseklikte gerçekleştirilen tehlikeli çalışma kameralara yansıdı.
Elazığ merkez İcadiye Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yapılan çalışma, yürekleri ağza getirdi. 3 kişi metrelerce yükseklikte kiremit değiştirip tadilat yaptı. Şahısların herhangi bir güvenlik önlemi almadan hareket etmesi dikkat çekti.
Yüksekten düşme riskinin bulunduğu çatıda, emniyet kemeri ve benzeri koruyucu ekipmanlar olmadan çalışan kişilerin tehlikeli anları kameralara yansıdı. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran çalışma, izleyenleri endişelendirdi.
Kaynak: İHA
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