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Elazığ'da bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın merkezine bağlı Kızılay Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
30.12.2023 - 10:28,
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Elazığ'da bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Gümüşbir Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki depoda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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