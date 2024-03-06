Elazığ\'da Bir Kadın Çanta Dükkanından Hırsızlık Yaptı

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Elazığ'da bir kadın, alışveriş yapıyor gibi gittiği çanta dükkanından 3 bin lira değerinde seçtiği iki çantayı çaldı. Kadının, hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlık olayı, Elazığ merkez Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Belediye Çarşısı'nda bulunan bir çanta dükkanında yaşandı. Dükkana gelen orta yaşlarda kadın, stanttaki çantalara yöneldi. Çantalardan istediklerini seçen kadın, dükkanın kalabalık olmasından faydalandı. Ardından kendi çantasından poşet çıkaran kadın, gizlice değeri 3 bin lira olan iki çantayı aldı ve kayıplara karıştı. Hırsızlık, olaydan bir süre sonra iş yeri sahibi ve market çalışanları tarafından fark edildi. Güvenlik kamerasını kontrol eden çalışanlar gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadının hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık yapan kadının rahat tavırlarına şaşırdıklarını dile getiren iş yeri sahibi Berdan Polat, "Bir kadın mağazaya giriyor. Diğer arkadaşlarımız müşterilerle ilgilenirken kendisi çok rahat bir şekilde önce rafı ardından diğer çantaları inceliyor. Diğer müşterilerle ilgileniyorduk, ondan sonra ona bakacaktık. O sırada iki tane 3 bin lira değerindeki çantayı, kendi çantasından çıkardığı poşete koyarak mağazadan uzaklaşıyor" dedi. - ELAZIĞ