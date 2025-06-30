Elazığ\'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Yangında ev kısmen zarar görürken, Vali Numan Hatipoğlu alanda incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Sağırlılı köyünde 3 farklı noktada örtü yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangına, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 orman işçisi ve 4 teknik personel ile müdahale edildi. Ayrıca Alacakaya Belediyesi ile Maden Belediyesine ait 2 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede eş zamanlı olarak soğutma çalışmaları da başlatıldı.

Yangının hemen ardından bölgeye hareket eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yangın alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, "Maden ilçemizde çıkan örtü yangınında itfaiyemiz özellikle Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı araçlar çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 3 arsöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel olay yerinde bu örtü yangınını söndürmek için uğraştılar. Maalesef, bir vatandaşımıza ait ev hasar aldı. Onun dışında şükürler olsun herhangi bir can kaybımız veya başka bir zararımız söz konusu değil. Üstün bir fedakarlık içerisinde çalışa başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün işçileri olmak üzere tüm ekibimizi, jandarmamızı özellikle yangına müdahale eden görevlilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum geçmiş olsun" dedi. - ELAZIĞ