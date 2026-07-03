Elazığ\'da dilenci şebekesine operasyon: Kameralara el salladılar

Elazığ'da vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şahısların rahat tavırları dikkat çekti.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların dini duygularını sömürerek dilencilik yapan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cami önleri, meydanlar ve ana arterlerde organize şekilde hareket ettiği belirlenen dilenci şebekesi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan kimlik kontrollerinde, dilencilik yapmak amacıyla Osmaniye'den Elazığ'a geldikleri tespit edildi. Yasal işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahısların sergilediği umursamaz tavırlar ise kameralara yansıdı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını rahat tavırlarla karşılayan dilencilerden biri kameralara el sallarken, bir diğer dilencinin ise oynayarak müdürlük binasına girmesi dikkat çekti.

Şebeke üyeleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ