Elazığ'da annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın doktora saldırdı - Son Dakika
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Elazığ'da annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın doktora saldırdı

Elazığ\'da annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın doktora saldırdı

Elazığ'da bir kadın, annesine ilaç yazdırmak istediği için talebini reddeden doktora saldırdı. Saldırgan kadın, doktora baskı yaparak tartışmaya başladı ve daha sonra saldırı gerçekleştirdi. Sağlık çalışanlarının ve polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan kadın uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

03.06.2024 15:45
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Elazığ'da bir aile sağlık merkezine giderek yanında olmayan annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın, talebini reddeden doktora saldırdı.

Olay, merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın aile sağlık merkezine giderek annesi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Gonca K., ilacı yazması için hastanın kendisinin olması gerektiğini ve aksi takdirde yazamayacağını dile getirdi. Bunun üzerine kadın masaya yumruk atarak ilacı yazması için doktora baskı yapmaya ve tartışmaya başladı. Bunun üzerine Dr. Gonca K., beyaz kod verdi. Kısa bir süreliğine dışarı çıkarak bekleyemeye başlayan kadın, tekrar içeri girerek Dr. Gonca K.'ya saldırdı. Sağlık çalışanlarının araya girmesi ve polis ekiplerinin müdahalesi ile saldırgan kadın uzaklaştırıldı. Darp raporu alan Dr. Gonca K., saldırgan kadından şikayetçi oldu. Muayene odasından kalabalığın çıkması ve polisin gelerek olaya müdahale etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın doktora saldırdı - Son Dakika

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