Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yurtbaşı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, düğün konvoyunun ardından eline aldığı pompalı tüfekle havaya 5 el ateş etti. Kendisinin ve çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Düğün Konvoyunda Maganda Şoku - Son Dakika
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