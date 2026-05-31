Elazığ'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı

Elazığ\'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı
31.05.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini vuran Murat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ'da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Murat Ç., İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Adıyaman’da trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Afra Saraçoğlu’nun İspanya’daki transparan tarzına yorum yağdı Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.