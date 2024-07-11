Elazığ'da eşini öldüren sanığın duruşması ertelendi - Son Dakika
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Elazığ'da eşini öldüren sanığın duruşması ertelendi

Elazığ'da eşini özel bir hastanenin bahçesinde silahla vuran şahsın duruşması ileri bir tarihe ertelendi. Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Duruşmada, öldürülen kadının ailesi de hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

11.07.2024 20:20
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Elazığ'da eşini öldüren sanığın duruşması ertelendi

ELAZIĞ - Elazığ'da eşini özel bir hastanenin bahçesinde silahla vuran şahsın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Olay, 8 Şubat 2024 tarihinde Elazığ Medikal Hospital arkası Onkoloji Merkezi girişinde meydana gelmişti. Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), ocak ayında resmi nikah yaptığı eşi uzman çavuş ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Murat Coşansel belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e peş peşe ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda ilk duruşması yapılan davanın Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya 'kasten öldürme' suçundan yargılanan tutuklu sanık Murat Coşansel SEGBİS ile katılırken, öldürülen kadın Burcu Demir'in annesi ve babası mahkemede hazır bulundu.

'Sinop'tan gelerek kızımı benden canice aldı'

Mahkeme salonunda konuşan Burcu Demir'in babası: "Her anne baba evladının huzurlu ve mutlu olmasını ister. Kızımızı geri getiremiyoruz. Bu şahıs Sinop'tan çıkıp kasten bilerek ve canice gelerek evladımı benden aldı. Bu şahıs evladımı benden alıp kara toprağa gömdü. Dosyalarda gördüğümüz kadarıyla kızımı devletin kendisine vermiş olduğu silahla katletti. Şahıs beni arayarak hakaretler ve küfürler ediyordu" dedi.

Öldürülen kadının annesi Songül Demir: "Kızım istediği için biz çocuğu kabul ettik. Kızım bana ayrılacağını söyledi. Bizim çocuğu istememizin sebebi, davranışları ve tavırlarından kaynaklıydı. Kızım zaten ayrılacaktı ama maalesef bu durum yaşandı. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Murat Coşansel: "Tutukluluk haline diyeceğim bir şey yok. Ben savunmamı mahkemede yapmak istiyorum" cümlelerini kullandı.

Mahkeme heyeti zanlı, tanık ve avukatları dinlemelerinin ardından, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da eşini öldüren sanığın duruşması ertelendi - Son Dakika

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