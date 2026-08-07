Her gün kaza olan bulvarda, esnaflar korkudan işyerlerinin önünde oturamıyor

Elazığ'da Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda neredeyse her gün meydana gelen trafik kazaları esnafları tedirgin etti. Kapının önüne çıkamayan ve araçlarını park edemeyen esnaflar, kazaların genelde aşırız hız, dikkatsizlik ve uyarı levhalarına uyulmamasından dolayı meydana geldiğini ifade ederek, yola hız kesici konulmasını talep etti.

Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda yaşanan trafik kazaları, esnafları bıktırdı. Haftada yaşanan 5-6 kazadan dolayı işletmelerinin önüne çıkamadıklarını ve araçlarını bırakamadıklarını aktaran esnaflar, yaşanan kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve uyarı levhalarına uyulmamasından kaynaklandığını aktardı. Yetkililere seslenen işletme sahipleri, cadde üzerine hız kesici kasis koyulmasını talep etti. Öte yandan yaşanan kazalar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Burada haftada ortalama 4-5 kaza oluyor"

Esnaflardan Muhammet Çimen, "Burada her gün trafik kazası oluyor. Burada ne bir badal ne de farklı bir şey var. 'Dur' tabelaları var. Bizim burada da kimse durmuyor. Burada haftada ortalama 4-5 kaza oluyor. Bütün kazaların güvenlik kameraları var. Belediye başkanımızdan buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz. Arabalar durmuyor. İşletmemiz yola sıfır olduğu için kaza yapan araçlar sanki bizim dükkanımıza girecekmiş gibi hissediyoruz. En kısa zaman da buraların yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Korkumuzdan ne kapımızın önüne çıkabiliyoruz ne de aracımızı dışarı bırakabiliyoruz"

Başka bir esnaf Haluk Genç, "Yaklaşık 1 yıldır burada işletmem var. Burada asfalt yapımı gerçekleştirildikten sonra herhangi bir tümsek veya badal yapılmadı. Yollar bayağı geniş. Bundan dolayı da sürücüler bayağı hızlı bir şekilde araç kullanıyorlar. Daha önceden burada bir sirkülasyon yoktu fakat Hazardağlı Kavşağı'nın yapıldıktan sonra bu yol çok aktif oldu. Sürücüler de bu yolda bayağı hızlı geliyorlar. Haftada 2-3 kaza rahat bir şekilde oluyor. Biz belediye, İl Özel İdare veya karayolları kim olursa artık buraya kasis koyulmasını istiyoruz. Kazaların ve insanların canına bir zarar gelmesin diye bunu istiyoruz. Kazalar genelde dikkatsizliklerden oluyor. Dur levhasının kime olduğunu tam olarak görmüyorlar. Yavaşlamaları için bir sebep yok. Yan yoldan gelince yol geniş olduğu için yol hakkı kendilerini zannediyorlar. Ana caddenin de yolu geniş, onlar da yol hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı da sürücüler, kimin durup kimin durmayacağını bilmiyor. Bu sebepten dolayı da kazalar meydana geliyor. Bir motosiklet kazasında motor, dükkanın önüne kadar geldi. Korkumuzdan ne kapımızın önüne çıkabiliyoruz ne de aracımızı dışarı bırakabiliyoruz. Bu sebepten dolayı tedirginiz" ifadelerini kullandı.