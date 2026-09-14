Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı

Elazığ\'da geniş çaplı asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 4 bin 153 şahıs ve 753 araç sorgulanırken aranan 14 şüpheli yakalandı. Uygulamada çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi, 17 araca toplam 384 bin 952 TL ceza kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda birimin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 4 bin 153 şahıs ve 753 araç sorgulanırken aranan 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması yaptı. 35 sabit noktada 44 umumu açık alanda yapılan denetimlere 90 ekipten oluşan 295 personel katıldı. Denetimlere 4 bin 153 ve 753 araç sorgulanırken 60 umumu açık iş yeri denetlendi.

Uygulamada aranan 14 şüpheli yakalanırken çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 17 araca toplam 384 bin 952 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yakalama, Narkotik, Asayiş, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
14:12
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü
13:59
Acun Ilıcalı’nın bir takımı daha var Puan durumuna bakanlar “Bu kadar da olmaz“ diyor
Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:32
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 14:44:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement