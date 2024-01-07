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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'ın Güney Çevre Yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ\'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
07.01.2024 - 19:17,
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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla kentteki hastenelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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