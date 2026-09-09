Elazığ'da havaya av tüfeğiyle ateş açan şüpheli E.A. polis tarafından yakalandı
Sabaha karşı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde havaya av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin E.A. olduğu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da havaya av tüfeğiyle ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay sabaha karşı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri çalışma başattı. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da havaya av tüfeğiyle ateş açan şüpheli E.A. polis tarafından yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?