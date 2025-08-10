Elazığ\'da Hırsız Alarmı Kaçırdı

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, hırsızlık yapmak için çıktığı bir binanın demir korkuluklarından tırmanmaya çalışırken alarmın çalması sonucu korkuluklardan atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, hırsızlık yapmak için bir binanın demir korkuluklarına tırmanmaya başladı. Şahıs birinci katın demirlerine çıktığı anda alarmın çalmasıyla birlikte demir korkuluklardan atlayarak olay yerinden kaçtı. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ