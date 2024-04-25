Elazığ'da Hırsızlar Kümese Girdi, 60 Tavuk ve 2 Kangal Yavrusu Çaldı - Son Dakika
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Elazığ'da Hırsızlar Kümese Girdi, 60 Tavuk ve 2 Kangal Yavrusu Çaldı

Elazığ\'da Hırsızlar Kümese Girdi, 60 Tavuk ve 2 Kangal Yavrusu Çaldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyünde meydana gelen olayda, kümese giren hırsızlar Alihan Çakın'a ait 60 tavuk ve 2 kangal yavrusunu çalarak 11 tavuğu da telef etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

25.04.2024 12:04
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Elazığ'da kümese giren hırsızlar 60 tavuk ve 2 kangal köpeği yavrusu çalarken 11 tavuğu da telef etti.

Olay, Karakoçan ilçesine Yüzev köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kümese giren hırsızlar, Alihan Çakın'a ait 60 tavuk ve 2 kangal yavrusunu çaldıktan sonra 11 tavuğu da telef ederek kayıplara karıştı. Durumu gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Alihan Çakın, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Hırsızlar Kümese Girdi, 60 Tavuk ve 2 Kangal Yavrusu Çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Hırsızlar Kümese Girdi, 60 Tavuk ve 2 Kangal Yavrusu Çaldı - Son Dakika
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