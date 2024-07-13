Elazığ'da hızla ilerleyen araç aniden drift atarak faciaya neden oluyordu - Son Dakika
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Elazığ'da hızla ilerleyen araç aniden drift atarak faciaya neden oluyordu

Elazığ'ın merkezinde yaşanan olayda, plakası belirlenemeyen bir araç hızla ilerleyerek drift yapmaya başladı ve solundaki caddeye girmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir grup, araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü, yayaların ayaklarının üzerinden geçerek trafiği tehlikeye soktu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

13.07.2024 13:49
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Elazığ'da yolda hızla ilerleyen ve aniden drift atan sürücü, az daha faciaya neden oluyordu.

Olay, geçtiğimiz günlerde, merkez Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Plakası öğrenilemeyen araç, hızla ilerledikten sonra dirft atarak birden solundaki caddeye girmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen grup, saniyelerle araçların arasında kalmaktan kurtuldu. Sürücüsünün trafiği tehlikeye sokarak sürdüğü araç yayaların ayaklarının üzerinden geçerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Olay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da hızla ilerleyen araç aniden drift atarak faciaya neden oluyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hızla ilerleyen araç aniden drift atarak faciaya neden oluyordu - Son Dakika
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