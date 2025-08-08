Elazığ\'da İş Makinesi Takla Attı

Elazığ'da bir şantiye alanında freni patlayan iş makinesi takla attı. Kazada, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, merkez Zafran Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan iş makinesi takla attı. Kazada, iş makinesi altında kalan bir işçi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ