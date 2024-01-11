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Elazığ'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 600 gram esrar, metamfetamin ve skunk ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ\'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı
11.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:30
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Elazığ'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda başta 2 kilo 600 gram esrar olmak üzere metamfetamin ve skunk ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda K.T., R.A. ve A.T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce üç farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 650 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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