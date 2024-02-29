Elazığ'da kaldırımda yürüyen vatandaşa beton parçaları düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da kaldırımda yürüyen vatandaşa beton parçaları düştü

Elazığ\'da kaldırımda yürüyen vatandaşa beton parçaları düştü

Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine, 7 katlı bir binanın balkonundan kopan beton parçaları düştü. Olayda bir vatandaş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.

29.02.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan beton parçaları düştü.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine, 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçalar düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, bir vatandaş taşın isabet etmesi nedeni ile boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kaldırımda yürüyen vatandaşa beton parçaları düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da kaldırımda yürüyen vatandaşa beton parçaları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement