Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobil, bahçeye uçtu. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban yolu Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DR 5350 plakalı kamyon ile 21 AE 090 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bahçeye uçarken kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.